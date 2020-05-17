18 مليار درهم عقود المرحلة الثانية من مشروع «قطار الاتحاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد راشد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات إن قيمة مجموع عقود حزم المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية بلغت 18 مليار درهم.

وأضاف المرزوقي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يسير بخطوات قوية ومستمرة إذ قامت شركة الاتحاد للقطارات خلال الفترة الماضية ببدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من الشبكة والتي تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة وخورفكان على الساحل الشرقي، فيما تم البدء في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة من محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية.



قاطرات جديدة ترفع الأسطول إلى 45 قاطرة



وذكر أن شركة الاتحاد للقطارات تعمل على البدء بتصنيع أسطول القاطرات الجديد ليرتفع حجم أسطولها إلى 45 قاطرة، إضافة إلى البدء في إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي الأمر الذي يؤكد على سير الشركة بخطى قوية وثابتة لإنجاز أحد أكبر وأهم المشاريع بالدولة.

وقال إن شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المشروع الوطني الاستراتيجي الذي سيكون له الأثر الكبير في العديد من الجوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية ويساهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات كونه سيحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الشركة على تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط إمارات الدولة بعضها ببعض وتربط الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتربط الموانئ الرئيسية في الدولة بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية.

وأشار المرزوقي إلى أنه عند اكتمال المشروع ستغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفعالة ومستدامة ولدينا في شركة الاتحاد للقطارات كافة نقاط القوة والإمكانيات والكوادر اللازمة للعمل على إنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تحفز التنوع الاقتصادي وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.



من الغويفات إلى خورفكان



بدأت شركة الاتحاد للقطارات في يناير من العام 2020 الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية والتي تمتد لمسافة 605 كيلومترات حيث تمتد الحزمة «أ» على مسافة 139 كيلومتراً لربط المرحلة الأولى في الرويس مع الغويفات على الحدود مع السعودية وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً من طريف إلى سيح شعيب.. بينما تمتد الحزمة «ج» لمسافة 94 كيلومتراً من جبل علي إلى الشارقة وتمتد الحزمة «د» لمسافة 145 كيلومتراً من الشارقة إلى ميناء الفجيرة وميناء خورفكان على أن تتبعها حزم مستقبلية لاستكمال الشبكة.

وتلبية لخطط نمو شبكة السكك الحديدية الوطنية.. بدأت شركة الاتحاد للقطارات أعمال إنشاء مركز رئيسي للتشغيل والصيانة في منطقة الفاية في أبوظبي الذي يتولى مهمته ائتلاف بقيادة شركة «فينسي الفرنسية للمقاولات» وذلك تماشياً مع التوجهات المستقبلية لشركة الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تعزز وتدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ويتضمن المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة الذي يعد الأضخم والأهم في الشبكة أعمال التخزين والتجهيز والتشغيل والصيانة لقاطرات وعربات البضائع ومستودع المركبات الثقيلة مع مهام التحكم في عمليات الخط الرئيسي بالكامل في مركز عمليات الشبكة داخل المبنى الإداري في منطقة الفاية.

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شبكة مستدامة تغير طبيعة الخدمات اللوجستية

وفي إطار جهود شركة الاتحاد للقطارات لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وطرف فاعل ورئيسي في مجال الخدمات اللوجستية.. باشرت الشركة في الأعمال الإنشائية الأولية لسلسلة محطات الشحن لشبكة السكك الحديدية التي يتولى مهمتها ائتلاف شركتي «لارسن آند توبرو» و«باور تشاينا» بما في ذلك أعمال المسح والتصميم والبناء وتركيب المعدات وإجراء الاختبارات والتشغيل الأولي لكل محطة فالشبكة تربط أهم الموانئ الرئيسية بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة.

كما تعمل الشركة على بناء هذه المحطات في كل من الرويس وايكاد وميناء خليفة ومدينة دبي الصناعية وميناء جبل علي والغيل وسيجي وميناء الفجيرة وميناء خورفكان لتتولى عمليات تحميل وتفريغ القطارات وأعمال تخزين الحاويات وصيانتها.

وتوفر المحطات المخطط إنشاؤها في الموانئ مزايا عديدة للعملاء كإتاحة الاتصال المباشر بالقطارات المتواجدة على رصيف الميناء ما يسهم في سهولة نقل الحاويات بين السفن والقطارات وستمثل هذه المحطات المحور الرئيسي لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية مع تضمنها لمستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.

وتخدم المحطات الأخرى عدة قطاعات من أهمها قطاع مواد البناء حيث ستسهم في نقل أكثر من 30 مليون طن من مختلف أنواع الأحجار سنوياً عبر الشبكة من مصادرها في شمال الدولة إلى الأسواق الرئيسية في أبوظبي ودبي لاستخدامها في البناء والتشييد.



5,600 رحلة بالشاحنات يومياً



وفي إطار سعي شركة الاتحاد للقطارات لاستكمال كافة المقومات اللازمة لمشروع وطني يساهم في نهضة الدولة وتعزيز مكانتها العالمية المرموقة.. قامت الشركة بزيادة أسطول قاطراتها ليرتفع إلى 45 قاطرة حيث يتولى مهمة توريدها شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك» إحدى شركات كاتربيلر فيما تتميز كل قاطرة بقوة 4,500 حصان والتي تعتبر من أقوى المحركات في المنطقة وسيرتقي أسطول القاطرات المتطورة بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية وسيرفع سعة شبكة السكك الحديدية إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً.

كما تعمل شركة «بروجريس ريل لوكوموتيف إنك» إحدى أكبر الشركات في العالم المصنعة للقاطرات التي تعمل بالديزل والكهرباء على تصميم وتصنيع 38 قاطرة للنقل الثقيل مصممة خصيصاً لتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة الخليج العربي، وبالإضافة إلى ذلك سيكون أسطول القاطرات مزوّداً بأحدث ابتكارات الفلترة مثل نظام الفلترة النبضي ونظام فلترة الرمال اللذين يضمنان عمل القطار بفاعلية وكفاءة عاليتين عند مروره بالمناطق الصحراوية.

وتتميز القاطرات بمحركات ذات أداء عال مع تزويدها بأحدث تكنولوجيا لخفض الانبعاثات حيث إن الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 - 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات للكمية ذاتها حيث تجرّ القاطرات 100 عربة في القطار الواحد ويوازي حجم البضائع التي سيتم نقلها عبر القطارات 5,600 رحلة بالشاحنات يومياً.

كما واصلت شركة الاتحاد للقطارات منذ بداية العام 2020 جهودها الداعمة لمبادرة التوطين في الدولة وذلك بتقديمها لبرنامج تدريب وتوظيف المواهب الوطنية لتساهم في زيادة فرص التحاقهم بسوق العمل وتمكينهم من القيام بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني، فمع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية ومن خلال شركائها ستوفر ما يصل إلى 50 فرصة للتدريب والتوظيف خلال عام 2020 لأبناء الإمارات وتدريبهم تقنياً وحرفياً ومهنياً لتجهيزهم ليصبحوا عناصر فعالة ورائدة في مجالاتهم، وفي هذا الإطار كلفت شركة الاتحاد للقطارات الشركات المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة بتدريب وتوظيف المواطنين ذوي الكفاءة من مختلف التخصصات والمجالات الهندسية.



نقل البضائع بجميع أنواعها



وتُوفر شركة الاتحاد للقطارات وسائل فعالة وموثوقة لنقل مختلف منتجات عملائها أينما كانت وجهتها حيث يمكن نقل البضائع بجميع أنواعها على السكك الحديدية بكلفة أقل وبكفاءة أكبر مقارنة بالنقل التقليدي حيث تعمل الشركة حالياً على مساعدة العملاء في اختيار حلول النقل المتكاملة المناسبة لهم التي توفرها الاتحاد للقطارات لنقل مختلف أنواع البضائع مثل منتجات المحاجر والصخور والأسمنت والحديد والكبريت وغيرها من الخامات والسلع، بالإضافة إلى حاويات الشحن العام.

وتعتبر القطارات جزءاً من برنامج دولة الإمارات الشامل لتطوير البنية التحتية والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للدولة ويسهم في عملية التنوع الاقتصادي إذ تمتلك شركة الاتحاد للقطارات سجلاً حافلاً بالنجاح في النقل الآمن والفعال عبر المرحلة الأولى التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادرها في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».