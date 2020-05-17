ديون العالم ترتفع إلى 325 تريليون دولار بسبب الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع تقرير حديث من معهد التمويل الدولي أن يرتفع حجم الدين العالمي إلى 325 تريليون دولار بحلول عام 2025، مقابل 255 تريليون دولار في 2019، وأرجع الارتفاع الحاد إلى التدابير المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد - 19 وتبعاتها.

وكشف التقرير أن حجم إصدارات الدين العالمية وصلت إلى 14 تريليون دولار إلى اليوم (2.6 تريليون دولار في إبريل) مقابل 10 تريليونات دولار في العام الماضي ككل، وتبلغ الإصدارات هذا العام ضعف حجم الإصدارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال التقرير إن التزامات الدين على الصين ارتفعت إلى 317% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الجاري مقابل 300% في الربع الأخير من 2019، وتعد هذه أعلى زيادة على الإطلاق في مستويات الالتزامات الخارجية على الصين.

ولفت التقرير إلى أن مطالبات الصين من بقية دول العالم قفزت من 875 مليار دولار في 2004 إلى 5.5 تريليون دولار، أو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2019.

وتعتبر الصين بذلك ثاني أكبر دولة مقرضة للدول الأكثر فقراً المدرجة ضمن مبادرة مجموعة العشرين لتجميد الديون، بحصة 25% من إجمالي الديون الخارجية لهذه الدول. وقدر حجم الدين الذي يتوقع أن تقوم الصين بتجميده هذا العام بحوالي 7 مليارات دولار.

وبحسب التقرير ارتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة من 102% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي إلى ما يزيد على 120% هذا العام وحوالي 140% بحلول عام 2025. ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الحكومي في الولايات المتحدة ارتفع بإضافة 1.5 تريليون دولار في إبريل الماضي.

ويتوقع المعهد أن تمثل الديون الجديدة للولايات المتحدة والصين حصة 75% من الزيادة في الدين العالمي حتى عام 2025، إذ مثلت ديون الصين حصة 40% من الارتفاع في المديونية العالمية منذ 2007. ولفت التقرير إلى أن الارتفاع القياسي في الديون الخارجية للصين أسهم في تعزيز النمو العالمي، وعلى الرغم من أن ارتفاع الدين إلى مستويات قياسية في الصين من شأنه أن يحد من شهيتها للاقتراض، إلا أن البيانات إلى اليوم تعكس ارتفاعاً حاداً في الربع الأول من العام الجاري.