وفاة مصورة فرقة «بيتلز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت المصورة الألمانية أستريد كيرشير، التي ساهمت من خلال صورها في مطلع الستينات بشهرة فرقة «بيتلز» الإنجليزية، عن 81 عاماً في هامبورج. وتوفيت جراء مرض خطِر، على ما نقلت وسائل إعلامية عدة عن المقربين منها. وكانت المصورة في سن الثانية والعشرين عندما التقت الفرقة الإنجليزية في بداياتها في الستينات، خلال جولة في هامبورغ، وارتبطت بعلاقة صداقة مع أفرادها.وكانت الفرقة تضم في تلك الفترة 5 أعضاء هم: جون لينون، وبول ماكارتني، وجورج هاريسون، وبيت بيست، وعازف الباص ستيوارت ساتكليف، الذي أغرم بأستريد كيرشير وبقي في هامبورغ لفترة أطول، لكنه توفي فجأة من نزف في الدماغ العام 1962.

وكانت المصورة وراء قصة الشعر لأعضاء الفرقة في مطلع الستينات، بعدما أنجزتها على صديق لها ألماني، وأعجبت بعد ذلك الفرقة. وبقيت المصورة على تواصل مع أعضاء الفرقة، لا سيما جورج هاريسون.