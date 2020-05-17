محمد المطروشي.. تجربة شعرية تفيض بالجمال والإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستمر الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في تسليط الضوء على التجارب الإبداعية والشعرية خاصةً، بأسلوب مميز وراقٍ للقصائد، والتعريف بأصحابها وروادها الأولين، ويتناول هذه المرة في «شدو الحروف» الشاعر الفذ والمبدع محمد بن راشد المطروشي بأسلوب غني وشائق، والحديث حول حياته الشخصية وتجربته الشعرية والحياتية، وأبرز مأثوراته وإبداعاته.

بدأ المسلم بالتعريف بسيرة الشاعر محمد بن راشد المطروشي، حيث ولد في الشارقة عام 1880، وترعرع ودرس فيها، ثم انتقل إلى دبي للتجارة والعمل والسكن، وتوفي عام 1950، بعد أن ترك خلفه إرثاً إبداعياً كبيراً وغنياً.

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وقال: «للشاعر المطروشي بصمة خاصة في الشعر النبطي، وهو من أوائل المبدعين الإماراتيين، الذين إذا ذكر اسمه هاجت الذكريات والأشواق، لأن شعره كان في تلك الفترة يتردد على الألسنة، ويتم تداوله من خلال المساجلات التاريخية مع أقرانه وأغلب شعراء عصره، وأبرزهم يعقوب الحاتمي، حفظ الناس شعره وتداولوه، لأنه يحمل في طياته الكثير من الحب والوجدانيات والمشاعر الجميلة، وعلى الرغم من وجدانية شعره لم يرتبط بامرأة قط، ولم ينجب أولاداً، وهو ما جعل المعلومات عن حياته ونشاطاته نادرة ومحدودة».

وتابع المسلم: تأثر المطروشي بألفاظ البيئة الساحلية التي عاش فيها، وجاءت صوره من واقع البحر والغوص، وكانت قصائده مشبعة بالحب والوجدانيات كما في قصيدته الجميلة «آه قلبي».

اختتم المسلم بقوله: «إن تجربة المطروشي تجربة غنية ورائدة، تحمل في طياتها الكثير من الإبداع والجمال، ولا يمكن للناقد أن يفاضل بين قصائده، لجمالها وغناها وصورها المميزة، إضافة إلى غنى مفرداته والتصاق أغلبها بالبيئة الساحلية التي ينتمي إليها».