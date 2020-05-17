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سلطنة عمان تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

سجّلت سلطنة عمان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5186.

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وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 81 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و76 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1465 حالة للشفاء.

وفيما يواصل انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه، وتخطى حاجز الاصابات حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 310 ألف شخص، وتم تسجيل اكثر من مليون و700 ألف حالة.

 

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