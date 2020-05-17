شكرا لقرائتكم خبر عن "الخوذة الذكية" وسيلة جديدة لشرطة أبو ظبى للكشف عن مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شرطة أبو ظبي بالخوذة الذكية الحرارية في حملة تبرع بالدم للكشف عن المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" تقوم الخوذة الذكية بقياس درجة حرارة عدد كبير من الأشخاص في فترة زمنية وتبعث إنذارا آليا للمستخدم وبشكل ذكي.

ويأتي استخدام هذه التقنية المتطورة في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بالحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقد أعلنت أمس وزارة الصحة فى الإمارات، عن إجراء 35,735 فحص جديد، وتسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 22,627 حالة، وفيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس التاجى.

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وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي باسم حكومة الامارات خلال الإحاطة الإعلامية لفيروس كورونا، سيطل علينا عيد الفطر المبارك في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ولأن أعيادنا ارتبطت بعادات الزيارات والتجمعات وإقامة الولائم، متابعة، ننصح كل أسرة بضرورة تجنب هذه العادات لهذا العام.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه، وتخطى حاجز الاصابات حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 310 ألف شخص، وتم تسجيل اكثر من مليون و700 ألف حالة.