شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدشن مستشفى جديد متخصص لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن وزير الصحة العمانى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ، اليوم، الأحد، مستشفى الجمعية الطبية العمانية المؤقت لعلاج حالات كورونا "كوفيد19" ، في محافظة مسقط، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية، حيث قال السعيدي إن المستشفى يضم 64 سريرا جاهزا لاستقبال المرضى، وجميع طاقم المستشفى من الأطباء المتبرعين من الجمعية العمانية للأطباء وكذلك عدد من المتطوعين.

وذكر أن الحالات في تزايد مستمر، ولكن عدد الأسرة في مستشفيات السلطنة للمصابين بكورونا في العناية المركزة منخفضة مقارنة بالمستوى العالمي، ولكن يجب أن نكون مستعدين لأي طارئ.

كانت أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، عدة قرارات منها : تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م ، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها ، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.

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كما اتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

وقررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.