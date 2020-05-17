شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : تعافى 49 شخصا من فيروس كورونا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير صحة الكرخ فى بغداد جاسب الحجامى، اليوم الأحد، تعافى 49 شخصا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الحجامي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "يغادر مستشفياتنا الآن 49 مريضا بعد شفائهم تماما من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه بذلك، يرتفع مجموع حالات الشفاء في جانب الكرخ إلى 198 حالة، من أصل 358 إصابة سجلتها الدائرة.

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