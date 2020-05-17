شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تبحث سبل مكافحة كورونا وآخر المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد مع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقضاء عليه وآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكر مكتب العبادي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث الأزمة المالية والوضع الأمني في عدد من المحافظات والعلاقات الخارجية وملف الخدمات، فضلا عن الانتخابات المبكرة.. مشيرا إلى التأكيد على ضرورة تحقيق استقرار سياسي يتيح للحكومة الحالية اتخاذ إجراءات تنقذ البلاد من الأزمات التي تشهدها.

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