شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بالتحقيق فى ثروة راشد الغنوشي بعد تحوله إلى أبرز أغنياء تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينكشف إلى حد كبير حجم الفساد الذى يرتكبه إخوان تونس، الممثلون في حركة النهضة الإخوانية التونسية، وهو ما انعكس على مطالبات تونسية بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشى، حيث وقّع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي، الذي تحول فجأة من رجل عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس.

وبحسب موقع العربية، جاء في نص العريضة التي لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع "فيسبوك": "عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟".

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كما شملت العريضة شملت مطالب التدقيق والتحقيق في مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة مثل نورالدين البحيري ومحمد بن سالم وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره، كما شملت أسماء من خارج الحركة ﺃﻣﺜﺎﻝ حمادي الجبالي والقيادي بحزب "قلب تونس" سفيان طوبال وأبناء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.