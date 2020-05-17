شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حوادث السير في سوريا خلال فترة تطبيق حظر التجول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن حوادث السير انخفضت في سوريا خلال فترة تطبيق حظر التجول جراء جائحة كورونا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37.7% ، حيث وصل عدد الحوادث الحاصلة خلال شهر أبريل الماضى إلى 427 حادثا، نجم عنها وفاة 18 شخصا وإصابة 193 آخرين، فيما كان إجمالي عدد الحوادث المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي 686 حادثا تسببت في وفاة 53 شخصا وإصابة 396 آخرين، وذلك بحسب إحصائية وزارة الداخلية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية اللواء مأمون العموري، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للحد من حوادث السير في جميع الظروف من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها المرفق المروري في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به رجال المرور في تطبيق حظر التجوال للمركبات الذي أقره الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، وكان لذلك الأمر أثر إيجابي في التخفيف من حوادث السير والمخالفات المرورية.

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وأوضح مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية أن التزام المواطنين بقواعد أنظمة المرور وبأوقات الحظر يعكس صورة حضارية عنهم في احترام القانون وسيادته.