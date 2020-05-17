لوفتهانزا تحديد موعد استئناف الرحلات إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستأنف خطوط طيران لوفتهانزا من جديد رحلاتها من دبي إلى فرانكفورت، والتي ستشمل 3 رحلات أسبوعية مغادرة من دولة الإمارات. وتعتبر رحلات المواصلة الجديدة جزءاً من جداول رحلاتها التي ستتضمن 180 وجهة إضافية في يونيو/ حزيران.

وستبدأ لوفتهانزا بتشغيل رحلات المواصلة إلى دولة الإمارات وفقاً للإجراءات والموافقات الحكومية اعتباراً من يوم الأحد 7 يونيو / حزيران. وستواصل الرحلات الجوية بين هذه الوجهات مرة كل يومين، ويمكن حجز رحلات المواصلة من الآن.

وقامت خطوط الطيران التي تندرج تحت مظلة مجموعة لوفتهانزا بما فيها خطوط طيران لوفتهانزا، والسويسرية، وطيران يورو وينجز، بتوسيع جدول رحلاتها في يونيو القادم، إذ ستقدّم مجموعة من الرحلات إلى وجهات ترفيهية ورحلات المواصلة عبر القارات.

ومع نهاية يونيو، تعتزم مجموعة لوفتهانزا تشغيل ما يقارب 1,800 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم.

وعند التخطيط لحجز الرحلات، يجب على المسافرين مراعاة لوائح الدخول، وقيود الحجر الصحي المفروضة في الوجهات المعنية. وقد يتم فرض قوانين بسبب تشديد اجراءات النظافة والتدابير الأمنية طوال الرحلة، وعلى سبيل المثال زيادة فترة الانتظار في نقاط التفتيش الأمنية في المطار. وستظل خدمات التموين على متن الطائرة مقيدة حتى إشعار آخر. كما ويجب على المسافرين ارتداء غطاء أنف وفم على متن الطائرة طول فترة الرحلة.