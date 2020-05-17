«أرادَ» تطلق أوّل تجربة سينما خارجيّة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد أرادَ لافتتاح مرفق سينما خارجيّة جديد في مجمّع مدار بالجادة، في الشارقة. ومن المخطط افتتاح ليالي الأفلام بالجادة يوم الأربعاء، 1 يوليو/ تموز، حيث سيتم عرض باقة كبيرة من الأفلام خلال فترة الصيف ضمن أجواءٍ عائلية مميزة وآمنة.

وستعرض الأفلام يومياً ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وستكون مجانيّة على أساس الحضور المبكر وحجز الموقع. وسيتم تخصيص مواقف سيارات محددة لزوّار السينما الخارجية وبسعة 150 مركبة بناء على حجم المركبات، وسيكون بإمكانهم الاستماع إلى الأفلام مباشرة عن طريق موجات الأف أم.

كما سيكون بإمكان مرتادي السينما طلب وجبات الطعام مباشرة من زاد، الوجهة الجديدة لمحبّي النكهات الشهيّة، عبر 17 منفذاً قريباً لبيع الطعام والشراب. وسيتم تسليم الطلبات للسيارات بطريقة آمنة وبدون ملامسة مباشرة.

ويأتي إطلاق السينما من خلال تعاونٍ مشترك بين أرادَ وشركة Urban Entertainments ومقرّها دبي، والتي أطلقت عدة سينمات خارجية في الإمارات، حيث ستلتزم بجميع الإجراءات الحكومية الحالية والمستقبلية للأمان والتباعد الاجتماعي.

وسيتم تحميل جدول الأفلام الكامل قبل عرضها بأيام على موقع الجادة الإلكتروني. وتتماشى السينما الخارجية بالجادة مع تاريخ الشارقة الطويل مع صناعة السينما، والتي بدأت قبل 77 عاماً بافتتاح أول دار سينما في الإمارات في محطة الشارقة الجوية القديمة بمركز المدينة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تمثّل ليالي الأفلام في الجادة إضافة مميّزة ونوعيّة إلى قائمة المرافق الاستثنائية لدينا في مجمّع مدار، كما تعبّر عن شكرنا لمجتمع الشارقة على قوّته وتماسكه خلال هذه الأوقات الصعبة، ونحن نتطلّع للترحيب بزوار الجادة مجدداً ورفدهم بتجربة ترفيهية آمنة وممتعة».

حظي مجمّع مدار بالجادة بأصداءٍ إيجابيّة كبيرة ولا سيما بعد إطلاق زاد وفعاليات إجازات نهاية الأسبوع، حيث رحّب بأكثر من 60,000 زائراً خلال شهر مارس قبيل الظروف الصحيّة الطارئة التي تسببت في إغلاق المرافق العامة في مختلف أنحاء الدولة. وقد توافد عليه أكثر من 100,000 زائر منذ إطلاقه في فبراير الماضي.

وتقع الجادة في منطقة مويلح في قلب الشارقة الجديدة، وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية للمشروع 24 مليار درهم، حيث يتوقع أن يسهم في تغيير المشهد الحضاري في الإمارة. وتمت المباشرة في الأعمال الإنشائية في الجادة في عام 2018، ومن المتوقع تسليم أول باقة من المنازل فيها خلال الربع الثالث من هذا العام.