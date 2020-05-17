شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1037 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم تسجيل هذه الإصابات إثر إجراء 1916 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى تسجيل 807 حالات تعاف مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة، ومعلنة عن 185 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات الصحية التونسية.

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