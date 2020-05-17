العراق: انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة العناصر الإرهابية



وأوضحت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن العمليات َستشمل "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، مبينة أن العملية تتم بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.



وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.