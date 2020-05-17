شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة العناصر الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار جنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولًا إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية بإشراف قيادة العمليات المشتركة.
وأوضحت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن العمليات َستشمل "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، مبينة أن العملية تتم بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.
وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين.
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