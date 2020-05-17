شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت العراق 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وذي قار وكركوك ونينوى, وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3260 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في بغداد, مارفع عدد حالات الوفاة إلى 121 حالة, وسجلت 37 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2126 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.