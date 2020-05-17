شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت العراق 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وذي قار وكركوك ونينوى, وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3260 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في بغداد, مارفع عدد حالات الوفاة إلى 121 حالة, وسجلت 37 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2126 حالة شفاء.

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