شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية صحو بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم الأحد طقسا متباينا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا يصل إلى غائم جزئيا، وتشهد البحرين طقس حار نسبيا

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ، الرياض، القصيم ، حائل).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، حيث يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 23:05 و الجزر الأول عند الساعة 38:15 والجزر الثاني عند الساعة 57:04 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 44:18 والمد الثاني عند الساعة 25:07 والجزر الاول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حار نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب ولكنه معتدل خلال الليل.

وأوضحت الإدارة أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام ، ودرجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية فيما تسجل الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 20%.