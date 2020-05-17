شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وضبط مهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " ،أن قواتها بتمراست أوقفت 128 مهرباً وحجزت شاحنتين وأجهزة كشف عن المعادن.

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