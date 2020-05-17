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موريتانيا تسمح باستئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية بداية من 21 مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر بوزارة النقل ، أن الوزارة اشترطت عدم نزول أي من ركاب الخطوط الفرنسية بمطار نواكشوط
الدولي.


وتوقع المصدر عقد اجتماع بنواكشوط الأسبوع القادم لدراسة توفير احتياجات هذه الرحلات من التموين والوقود بموريتانيا.

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