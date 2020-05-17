شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسمح باستئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية بداية من 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر بوزارة النقل ، أن الوزارة اشترطت عدم نزول أي من ركاب الخطوط الفرنسية بمطار نواكشوط
الدولي.
وتوقع المصدر عقد اجتماع بنواكشوط الأسبوع القادم لدراسة توفير احتياجات هذه الرحلات من التموين والوقود بموريتانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسمح باستئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية بداية من 21 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.