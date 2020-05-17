شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسمح باستئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية بداية من 21 مايو والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر بوزارة النقل ، أن الوزارة اشترطت عدم نزول أي من ركاب الخطوط الفرنسية بمطار نواكشوط

الدولي.



وتوقع المصدر عقد اجتماع بنواكشوط الأسبوع القادم لدراسة توفير احتياجات هذه الرحلات من التموين والوقود بموريتانيا.