وزير الإعلام اليمنى يحذر المجلس الانتقالى من نهب الإيرادات العامة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمَل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التبعات المترتبة على إعلانه الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجنوب، واستحواذه على الإيرادات العامة في تلك المناطق، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الإرياني وفق وكالة أنباء سبوتنيك في تغريدتين على حسابه بموقع "تويتر": نحذر من تبعات استمرار "محاولة الانفصال " في العاصمة المؤقتة "عدن" وتعطيل الأجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين " المدنيين، والعسكريين "،ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين.

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وأضاف: "نحمل المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدد من الأوبئة والأمراض القاتلة في عدد من المحافظات، وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها قيام الحكومة بمهامها الدستورية".