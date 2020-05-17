يخشى الأسد الغدر

● قال النمر في اجتماع الحيوانات المقلعة عيونها والمقصوصة مخالبها ان حصته من الصيد قل عددها عن أول وأن الأسد استأثر بها لنفسه، وأنه يجوع بالأيام ولا يجد مايسد به جوعه، واتفقت بقية الحيوانات على أن حصتها ليست كما كانت في البداية فما هو العمل؟.

● اختلفت الحيوانات العشبية ايضا ان حصصها في الغابات بدأت تقل رغم الموسم الجيد للأمطار، وتكاثر الأعشاب والحشائش التي تأكلها، ولا يعرفون السبب، فالأسد رفض أن ترعى في بعض الغابات وأنه سيقدم لها ماتحتاجه من الأكل، فماهو الحل؟.

● فكر الثعلب في خطة بديلة حتى تقبل كل الحيوانات بما يقرره الملك عليها، وتكون راضية ولا تثور على الأسد، وأخذ يرسم خطته على نار هادئة حتى يكسب ود الأسد من جهة، وبقية الحيوانات من جهة أخرى.

● كانت فكرة الثعلب أن يجعل الحيوانات العشبية تنتخب نائبًا عنها في اختيار المراعي التي ترعى فيها، وعليهم أن يجتمعوا ويختاروا أحد منهم يكون مسؤولًا أمام الأسد.

● إجتمعت تلك الحيوانات وترأس اجتماعهم الفيل، ولكن وحيد القرن اعترض على ترأس الفيل، وقال أنا الأحق بالرئاسة، وقال الفيل نعمل تصويت على من يختار الجميع، وأنا موافق عليه، اجلوا الاجتماع إلى يوم آخر حتى يرتبوا لذلك.

● دخل الثعلب بين الصفوف واخذ يحرض بعضها على بعض، ويقول لبعضهم اختاروا وحيد القرن لأنه قوي، ويستطيع محابهة الأسد، وقال لبعض منهم اختاروا الفيل فهم الأحق.

● سأل الأسد قائلًا للثعلب: ماذا عملت من خطط حتى ندق اسفين بين الحيوانات المفترسة والعشبية، هذا الأمر مقلق بالنسبة لي، وفيه رائحة ثورة عارمة يأفقد السيطرة فيما لو نجحت الحيوانات واتفقت، ويجب تفرقتها، فحينما أفرق بينهم تسود الأسود وتبقى ملكة على الغابات.

● طمأن الثعلب ولي نعمته الأسد، وأخبره بما فعل بين الحيوانات العشبية، وبقيي له أن يفكر في خطة للحيوانات المفترسة حتى يروضها أكثر.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

قال الحكماء فيما مضى من كان دليلة البقر فيتوصله للحفر وسيقع فيها في وقت من الأوقات، وهذا مايخشاه الأسد ان الثعلب المكار سيوصله لحفرة لا يقوى على الخلاص منها، وستتشمت فيه بقية الحيوانات، ولن تقوم له قائمة، وسيفقد عرشه في الغابة، إذا ماباعه الثعلب.

● ترنيمتي:

كل اعذارك باقبلها

واسامح

إنتِ الحبيبة وحبنا

نبع الحنين

عذر واحد منك

ما اقبله ولا تسامح

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لو تحركي نقطة العذر

لليمين

بقلم : د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah