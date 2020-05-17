دردشة مع الاعلامي “يحيى جابر”

ضيفنا إعلامي مخضرم ، ذو خلق رفيع ، وطرح جميل ، و طموح لا يقف ، يثريك أثناء النقاش ، ويمتعك في حديثه ، ضيفنا الإعلامي “يحيى جابر”

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

– صحافي ومدرب وفنان تشكيلي

س2 /هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

– في تويتر كل شخص يمثل نفسه .

س3 /هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا ؟

– سيتغير كل شيء ماقبل كورونا عصر مضى ومابعد كورونا عصر جديد في مفاهيم وطرق وعادات ستكون جديدة فيها قيود و قوانين جديدة .

س4 /أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

– العصر الحديث يمر علينا دوي هائل للعزو الفكري والآثار المرعبة لما يسمى وسائل التواصل والاتصال الاجتماعي وهنا ستظهر لنا الكثير من المشاكل والخدوش والدخان المسموم وغيره من النسيم الجميل ففيها الخير والشر يقف تقييم ذلك على المتلقي فاذا زاد قبول الشر فيعني ذلك ان فينا خلل وانا زاد قبول الخير فتلك بشرى ان ذوقنا والخير متجذر فينا .

اذا نحن الميزان .

س5 /من لاعبك المفضل ؟

-ميسي

س6/ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

-محليا ابها وعالميا برشلونة

س7/من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

-عادل امام

س8/مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

-مسلسل الفتوة ذكرنا بباب الحارة في بداياته .

س 9/ ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

ان اتجادل مع احمق .

س10 / مطربك المفضل ؟

-ام كلثوم

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س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

– كثير امور يطمح لها الانسان منها الشخصية وغيرها لكن اسأل الله ان يمنحنا الصحة والعافية وأن نكون من الصالحين .

س 12/ بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

مكة ثم المدينة ثم كاتلونيا .

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

لامي ثم امي .

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

الجوال مهم جدا في هذا العصر .

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

الرسول صلى الله عليه وسلم .

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

– نعم في بعض الظروف .. لابد من اخفاء الالم خصوصا اذا عرفت مصدر الالم .

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

– للمسؤول الاول عن الرياضة ، الرياضة كنز كبير له فوائده الامنية والصحية والمالية والتنافسية يدر مليارات ، ومنذ ان انطلقت رياضتنا وهي تدار بطريقه هواه والان حان وقت الاحتراف والخصخصة وان يكون من يدير الرياضة ادارة متخصصة وواعيه ولديها خبرة هائلة حتى لو كلفنا ذلك التعاقد مع شركة عالمية لتطوير رياضتنا وكفانا 60 عام او اكثر ضاعت تلك السنوات في طرقة إدارية هاوية ضللنا نلمعها ونجاملها فضاعت السنين والوقت والمال اما الان فيجب ان نكون في مستوى الحدث ونودع كل شيء له علاقة بالمزاجية والهواة .

وحان وقت اعادة صياغة اعلامنا الرياضي الركيك والبدائي .

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

-لايوجد

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟

-عندما اشاهد اخبار مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده واشاهد الثناء والأطراء لانصاف جهودهما كولاة امرنا اشعر بالعز والفخر والفرح والسرور وهي ولله الحمد سمة كل السعوديين الشرفاء كافة .

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك ؟

– البداية .