أمانة عسير تضبط أكثر من 3 الاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير اكثر من 3 الاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة .

و جاء الضبط بعد متابعة عدد من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن شعبي ، يفتقر للاشتراطات الصحية وتم ضبطهم و تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم .

و بعد فحص المواد الغذائية تبين سوء وتخزينها في المبنى علاوة على انعدام الاشتراطات الصحية و سوء النظافة في الموقع و ظهور علامات التعفن على المواد الغذائية المخزنة .

هذا و قد تم اتلاف كافة المواد الغذائية التي تم ضبطها و هي نحو 3 الاف كجم من المواد الغذائية و اللحوم .

من جانبه أكد مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي ، بأن هذه الجولات جاءت بمتابعة و توجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على تكثيف الاعمال الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الأسواق و للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.

مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها على الفور.

وأهاب العاوي بأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.