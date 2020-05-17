مصادرة أكثر 400كجم خضروات من الباعة الجائلين في نطاق بلدية الشوقية

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الأسواق و المنشآت الغذائية ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية غذاؤكم أمانة .
بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، انه تم مصادرة 489 كجم من الخضار تم ضبطها من الباعة الجائلين ، و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد سلامتها .
ودعى المشيخي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية و الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة
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