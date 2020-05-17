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ديفيد سيلفا بصدد تمديد عقده مع مانشستر سيتي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن ديفيد سيلفا بصدد تمديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم لفترة قصيرة من أجل استكمال الموسم الجاري مع الفريق، وذلك بعدما بات متوقعا أن يستكمل الموسم في وقت متأخر بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء “كوفيد-19”.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية اليوم إلى أنه كان من المفترض أن ينهي سيلفا مسيرة ناجحة دامت لمدة عشرة أعوام مع مانشستر سيتي، مع نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، وذلك في ظل رغبة من قبل ناديه السابق بلنسية الإسباني وكذلك إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام، في الحصول على خدماته.

ورغم أن مانشستر سيتي لم يجر محادثات رسمية بشأن التمديد حتى الآن، ذكرت “ميرور” أن اللاعب الإسباني قد يؤجل موعد رحيله عن الفريق من أجل استكمال الموسم معه حيث يتنافس الفريق في وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب الممتاز.

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