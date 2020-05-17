شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: العراق يواجه الإرهاب بقوة وثبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكتب على "تويتر"، السبت: "العراق ثابت بقوة في مواجهة الإرهاب"، مضيفا: "هذا الثبات والتصميم لمسته لدى مقاتلينا الأشداء في المؤسسات العسكرية والأمنية".

وتابع: "لا قلق على العراق بوجود حماته الغيارى، وأنتظر اكتمال تشكيل الحكومة بموقف سياسي موحد ومسؤول ومتفهم للتحديات، لتكون وقفتنا في ساحات النصر".

وفي وقت سابق، اليوم، زار الكاظمي مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد، وأرتدى الزي الرسمي لمقاتلي الحشد الشعبى