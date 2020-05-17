شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تضج بالاحتجاجات لرفع قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توالى المزيد من الأخبار المطمئنة عن حالة وباء كورونا في أوروبا بتسجيل معدلات وفيات منخفضة في كل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فيما ظلت الأرقام مرتفعة في بريطانيا وروسيا، وشهدت ألمانيا احتجاجات رفضاً لاستمرار القيود المفروضة، في حين حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمة من موجة قاتلة لكورونا، ودعا المسؤولين في تلك البلدان إلى حسن الاستعداد للشتاء المقبل.

وسجلت فرنسا، أمس، تراجعاً جديداً للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 104 الجمعة. وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 96 حالة وبلغت 27625، بينهم 17412 توفوا في المستشفيات و10213 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم تراجعاً جديداً في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة في 14 مايو 351 حالة، وفي 15 مايو 104.

أدنى حصيلة منذ 9 مارس

بدورها، سجلت إيطاليا أدنى معدل للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 153 حالة جديدة فقط. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها أمس، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 153 حالة جديدة، وبلغ 31763.

ويعتبر هذا الرقم أدنى ارتفاع يومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ 9 مارس، ويشير إلى تراجع ملموس لهذا المعدل، الذي بلغ في الإحصائية المنشورة يوم 13 مايو 195 حالة، وفي 14 مايو 262، وفي 15 مايو 242.

21 مظاهرة في برلين

وفي ألمانيا، خرج آلاف المواطنين في مختلف أنحاء البلاد إلى الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا. ويأتي تنظيم هذه المظاهرات في ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثانية على التوالي.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة برلين أن السلطات رخصت بتنظيم 21 مظاهرة وسط المدينة ولا يزال عدد منها مستمراً، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في كل تجمع لم يتجاوز 50 شخصاً ولم يتم رصد أي مخالفات.

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وفي مدريد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اعتزامه الطلب من البرلمان الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي بعد انتهائها في 20 مايو الجاري، في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا. وأكد سانشيز، في مؤتمر صحفي، أنه «سيطلب من البرلمان الأذن بإصدار تمديد جديد لحالة الطوارئ، للمرة الخامسة والأخيرة، ولمدة شهر واحد بدلاً من خمسة عشر يوماً». وطالب سانشيز بضرورة التوصل إلى «إجماع» في النقاش والتصويت على التمديد الجديد الذي سيعقده البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل. ووافق البرلمان الإسباني في 6 مايو على تمديد الطوارئ لمدة أسبوعين، وتنتهي في 20 مايو.

ارتفاع ملموس في لندن

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، أمس، عن تسجيل 468 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34466 حالة وفاة. وتمثل حصيلة الوفيات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في المملكة المتحدة ارتفاعاً ملموساً، مقارنة مع إحصاءات يوم الجمعة التي توقفت عند 384 حالة، بينما لا يشجع المسؤولون المحليون الجمهور على زيارة المواقع السياحية الشهيرة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى منذ أن تم تخفيف قواعد الإغلاق في إنجلترا. ودعت السلطات جميع الناس إلى احترام القواعد. وسجلت روسيا معدل وفيات قياسياً على مدار 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد أمس، لكن عدد الإصابات الجديدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة مع تسجيلها أكثر من 272 ألف إصابة، بينها 9200 جديدة تم الإعلان عنها السبت. وهذا الرقم هو الأدنى منذ 2 أيار/مايو.

وسجلت كذلك 119 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى رقم تسجله روسيا حتى الآن في حصيلة يومية.

وشكك النقاد في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بخفضها.

ويبلغ عدد الوفيات المسجلة رسمياً 2537 وفاة وهو أقل من مثيلاته في الدول الأخرى التي سجلت عدداً أقل من الإصابات.

نصيحة لدول أوروبا

على صعيد آخر، حذّر مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه «موجة ثانية قاتلة» من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في الشتاء المقبل. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في مقابلة مع صحيفة «تليجراف» البريطانية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس، إن الدول الأوروبية، التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشي (كوفيد-19) في الشتاء. وأضاف كلوج، «الآن هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال»، مؤكداً أن بدء انخفاض الزيادة اليومية في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاد مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لا يعني أن الجائحة تنتهي، لافتاً إلى أن مركز الوباء الآن بات في شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأضاف المسؤول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة. (وكالات)