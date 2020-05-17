الاتحاد الأوروبي يناقش لأول مرة فرض عقوبات على «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لأول مرة، شهد مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول أمس الجمعة، نقاشاً واسعاً بشأن فرض عقوبات على «إسرائيل» في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراضٍ فلسطينية، بدءاً من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مروراً بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء باعتراف جماعي بدولة فلسطين.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وسفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا، وجود إجماع لدى الدول الأعضاء ال27، على رفض ضم «إسرائيل» لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، وأكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم «جميع قدراته الدبلوماسية» في محاولته ثني الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة عن المضي قدماً في تنفيذ حطتها.

«لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك»، كما قال الفرا، وأضاف أن الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإيرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورج، وفنلندا، دعت بوضوح إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على «إسرائيل» بمنع دخول منتجاتها دول الاتحاد كلياً.

كما طالب بعض الوزراء بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين «إسرائيل» والاتحاد الأوروبي، المعلقة أصلاً منذ سنوات لعدم التزام «إسرائيل» ببنودها بما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وذهبت بعض الدول، وهي: لوكسمبورج، وإيرلندا، والبرتغال، إلى أبعد من ذلك، بالمطالبة بمعاملة «إسرائيل» كما تعامل الاتحاد مع روسيا في ضمها لجزيرة القرم من أوكرانيا، وأن يكون الرد اعترافاً جماعياً لدول الاتحاد ال27 بدولة فلسطين.في المقابل، دعت كتلة أقل حجماً في الاتحاد الأوروبي إلى التريث في مسألة فرض عقوبات على «إسرائيل»، وإنفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضم هذه الكتلة: ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت إلى عدم بحث أية إجراءات عقابية ضد «إسرائيل» على دولتين فقط، هما: هنجاريا، والنمسا.

وبين الفرا أن «المشاورات لا تزال مستمرة للتوافق على صيغة، ونأمل أن يصدر البيان هذا الأسبوع».

من جهة أخرى، قطع مستوطنو«جفعوت» الواقعة في التجمع الاستيطاني «غوش عصيون»، أمس السبت، عشرات أشجار الزيتون في منطقة وادي جمجوم من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. ويشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمة استيطانية، تمثلت بإخطار عدد من المنازل المسكونة وقيد الإنشاء وجدران استنادية وأخرى إلى وقف البناء.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على بلدة يعبد غرب جنين أمس السبت لليوم الخامس على التوالي، وعزلها عن العالم لليوم الثاني توالياً. وأغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق الفرعية المحيطة بالبلدة بالسواتر الترابية، في حين وضعت مكعبات أسمنتية على الشارع الرابط بين البلدة وقرى نزلة زيد وطورة الشرقية وطورة الغربية وظهر المالح وأم الريحان، ما يعني عزل هذه القرى عن يعبد، وعزل يعبد عن العالم الخارجي.كما وضعت قوات الاحتلال مكعبات أسمنتية على مدخل يعبد الرئيسي (الشرقي)، في حين أن مدخلها الغربي تغلقه منذ ما يزيد على 15 عاماً وتمنع المواطنين من الدخول والخروج من البلدة، وتطارد المركبات التي تحاول المرور من طرق فرعية تم فتحها مؤخراً، وأغلقتها قوات الاحتلال مجدداً، ما يعني تحويل البلدة وعدد من قراها إلى سجن كبير، في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على يعبد.

(وكالات)