عملية أمنية واسعة لملاحقة «داعش» في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة «الحشد الشعبي»، عن مقتل وإصابة عشرة من عناصرها، في إحباط هجوم شمالي ديالى. وقالت الهيئة في بيان، إن أربعة مقاتلين من اللواء 23 لقوا مصرعهم أثناء تصديهم لهجوم «داعشي» في قرية الميتة بناحية العظيم،شمالي ديالى. إضافة إلى إصابة ستة مقاتلين آخرين في اللواء 23 .

إلى جانب ذلك كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، أمس السبت، عن أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في المناطق التي ظهروا فيها في شمال وغربي العراق، وقال : «اليوم وبعد التصويت على الحكومة الجديدة والتي تواجد فيها كل من وزيري الدفاع والداخلية، فإن هنالك خطوات سيتم المضي بها لاستئصال تلك البؤر وخلاياهم النائمة من مناطقنا»، مبيناً، أن «هناك العديد من البؤر للتنظيم الإرهابي موجودة في المناطق التي ظهر فيها سابقاً، وقسم من أعضائه يتحركون بأسماء وهمية في تلك المناطق».

وتابع، أن «العمليات المرتقبة في المناطق التي ظهرت بها الزمر الإرهابية، هي بانتظار إعلان ساعة الصفر لانطلاقها بعد اكتمال جميع الإجراءات لها، ستشترك فيها قواتنا الأمنية وطيران الجيش، وستكون ضربة قوية لسحق التنظيم الإرهابي وجميع الأوكار، وستتم محاسبة المتورطين بإيواء زمر هذا التنظيم الإرهابي».