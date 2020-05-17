الامارات تغيث حضرموت وترسـم الفرحـة فـي شبــوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها، كما قدمت 43 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي دوعن في حضرموت.

فقد وزع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة، استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة والتي اقتنت ما يناسب أطفالها عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

وأكد المهندس مبارك بن حمامة المشرف الميداني لفريق الهيئة في شبوة، أن هذا المشروع يحمل في طيّاته الأمل لأسر الشهداء الذين يستحقون منا جميعاً أن نتكاتف من أجلهم، موضحاً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سارعت بتنفيذ المشروع حرصاً منها على إدخال الفرحة و السرور إلى قلوب أسر الشهداء ومشاركتها فرحة العيد وإشعارها بروح الأخوّة والتضامن معها ومساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقها في تأمين احتياجات أطفالها.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على الاهتمام الكبير الذي توليه لأسر الشهداء ووقوفها الدائم معها ورفع المعاناة عنها مؤكدين أهمية مثل هذه المشاريع الخيرة التي سيكون لها أثر طيب في نفوس المستهدفين.

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إلى جانب ذلك ، قدمت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» 1000 سلة غذائية تزن حوالي 43 طناً لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 5 آلاف شخص.

يأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني والتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعرب أهالي مديرية دوعن عن شكرهم لدولة الإمارات و«هيئة الهلال الأحمر» لوقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية ما ترك أثراً طيباً في نفوسهم، وأشادوا بجهود الإمارات ومساعداتها الإنسانية المتواصلة لإغاثة أبناء حضرموت .

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر وزعت منذ حلول شهر رمضان مئات الأطنان من المواد الغذائية على أهالي مديريات محافظة حضرموت والتي شكلت دعماً لآلاف العائلات المتضررة. وبلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها الإمارات منذ بداية العام 2020 الحالي 19,580 سلة غذائية تزن 1119 طناً و333 كيلوجراماً استهدفت 97900 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.(وام)