شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات «الوفاق» تغتال قيادياً أمازيغياً غربي ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اغتال مسلحون أمس الأول الجمعة، القيادي الليبي عبدالله مخلوف رئيس المجلس التسييري لبلدية كاباو الواقعة شمال غربي ليبيا، وأحد أهم الشخصيات الداعمة للجيش الليبي والمعارضة للوجود التركي في بلاده، رمياً بالرصاص، بعد اختطافه من أحد أسواق المدينة، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي أمس السبت، إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة حاولت الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة غربي البلاد.

واتهمت الحكومة المؤقتة في بيان، أمس، الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالوقوف وراء عملية التصفية، وقالت إن الشيخ مخلوف «دفع حياته ثمناً لانحيازه للجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والاحتلال التركي الطامع في ليبيا».

وأضافت أن «الراحل انحاز للشرعية ولطالما دافع عنها وعن جيشنا في معركة تحرير كافة ربوع ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية، ولطالما صدح بالحق ضد كل من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو بلادنا».

ويعتبر الشيخ عبدالله مخلوف من أهم القيادات الأمازيغية الداعمة والمساندة لقوات الجيش الليبي في حربه ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس على الرغم من وجوده في منطقة كاباو التي تسيطر عليها قوات الوفاق، وقد زار مؤخراً مقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة، والتقى المشير خليفة حفتر.

وتعد بلدية كاباو من أهم المناطق الأثرية في منطقة الجبل الغربي شمال غربي ليبيا، والتي تقع تحت سيطرة حكومة السراج ويقطنها أكثر من 10 آلاف ليبي من أصول أمازيغية.

غرفة عمليات للمرتزقة ببلدية كاباو

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وكشف الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن بلدية كاباو بها غرفة عمليات تركية ومهابط سرية للطيران التركي المسيّر الذي يشارك في الهجوم على قاعدة الوطية العسكرية التابعة للجيش الليبي.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي أمس السبت، إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة حاولت الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة غربي البلاد. وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوطية. وأضاف ل«العين الإخبارية»، أن الجيش الليبي أفشل محاولة الميليشيات بالهجوم على قاعدة عقبة بن نافع في الوطية أيضاً. وأشار إلى أن وحدات الجيش اشتبكت أيضاً في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة، مع ميليشيات تركيا التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة.

أسر 9 عناصر من الميليشيات

وأكد أن الجيش الليبي تمكن من أسر 9 عناصر تابعين للميليشيات كانوا في مهمة استطلاعية على تخوم قاعدة الوطية الجوية.

وفي سياق متصل، قال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي في قوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز «بيرقدار» حاولت ضرب الخطوط الخلفية للقوات المسلحة في منطقة خلة الفرجان في طرابلس.

وأضاف الصابر أن القوات المسلحة الليبية أسقطت أيضاً طائرتي تصوير قبل الطائرة «بيرقدار»، حاولت رصد مواقع الجيش الليبي في المحور الشرقي المحرر من طرابلس.

وفي وقت سابق، استهدفت مدفعية الجيش الليبي، الجمعة، تمركزات الميليشيات الإرهابية ومرابض إطلاق القذائف وسط طرابلس. (وكالات)