بنوك تشترط الإصابة بـ «كورونا» لتوفير الدعم للأفراد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



على الرغم من التوضيحات المتكررة من قبل المصرف المركزي، ما زال عدد من البنوك في الإمارات يفرض «الإصابة المباشرة بفيروس كورونا» شرطاً لتقديم الدعم للعملاء الأفراد، علماً بأن أحداً لم يُعرف التضرر من الآثار الناتجة عن «كوفيد - 19» بأنه الإصابة أو الوفاة نتيجة الوباء، فأوجه الضرر عديدة ومتنوعة.

واشتكى عدد من العملاء تجاهل البنوك طلبات الدعم التي قدموها على اعتبار أنهم غير مصابين بالفيروس، وبذلك يفترض البنك أنهم غير متضررين. وقال أحدهم: إن موظف البنك سأله إن كان قد أصيب بالفيروس، وعندما أجاب بالنفي أخبره بأن الدعم للأفراد يركز على المصابين.

ويستغرب متعاملون توقفت مرتباتهم فجأة، وأعطوا إجازات بلا راتب، وآخرون تم تخفيض رواتبهم، من هذا التجاهل المستمر من قبل عدد من المصارف، فيما لا تخفى على أحد أشكال التضرر المتعددة والواضحة للجائحة، والتي طالت كل دول العالم بلا استثناء.

وأدى تضرر الشركات نتيجة توقف الأعمال إلى اتخاذ قرارات مؤلمة لجهة الاستغناء عن موظفين بشكل نهائي، أو اللجوء إلى الإجازات بلا مرتب، أو خفض الرواتب. وفي الوقت الذي أكدت فيه بنوك التزامها بمعايير «المركزي» الذي كشف عن قائمة البنوك النشطة في إطار الاستفادة من حزمة الدعم، وبالتالي في تسهيل أمور الشركات والأفراد، فإن شكاوى العملاء واضحة ومتكررة، وسط سؤال عما إذا كانت المسألة مرتبطة بأخطاء موظفين أم بقرار للتهرب من دعم العملاء.

ويرى مراقبون أنه من غير المقبول أن نسمع تكرار مثل هذه الشكاوى، وأن تكون بعض المصارف عائقاً أمام وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يؤثر سلباً في المنظومة الاقتصادية والمالية.