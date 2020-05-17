كوادر الإسعاف الوطني أبطال يسابقون الزمن لإنقاذ المرضى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



المسعفون أبطال حقيقيون يسابقون الزمن لإنقاذ المرضى، وجاءت أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19» ليتصدروا المشهد ضمن أبطال خط الدفاع الأول، ويؤكدون في لقاءات مع ”الخليج 365” أنهم يخوضون الحرب ضد كورونا بشعار النصر فقط لأنه ليس هناك أي خيار آخر.

وأوضحوا: إن «كوفيد-19» عدو لا يراه أحد ونحن أول من يواجهه؛ إذ بمجرد تلقي البلاغ نسارع إلى الموقع لنقل المصاب، أجزاء كبيرة من وقائع معركتهم ضد كورونا تجري على الطرقات، فالثانية بالنسبة لهم حياة إنسان، وهم صامدون من أجل المجتمع، في الوقت الذي يتم فيه تجنب المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، يكونون أول من يواجه هذا الوباء؛ للتعامل معه من أجل إنقاذ حياتهم بكل إصرار وعزيمة، يعملون بروح الفريق الواحد ليل نهار بلا كلل أو ملل، في سبيل خدمة الوطن .

تأجيل السفر والزواج

قال محمد عبد الله قائد فريق فني طب طوارئ بالإسعاف الوطني: «على الرغم من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، لكننا كمسعفين لم نرفض أو نتقاعس في أي وقت عن تلبية الاستجابة، لكن لا أنسى بداية أزمة كورونا صادفني أحد المواقف الغريبة؛ حيث كنا نقوم بنقل إحدى الحالات التي تم تشخيصها بالفيروس في أحد المراكز الطبية والمريض كان يشعر بالضيق من إقناعه لأخذه للعزل؛ حيث كان رافضاً ويؤكد أنه لا يعاني أمراً خطراً، مما استغرق منا استغراق وقت إضافي حتى تمكنا من السيطرة عليه وتهدأته».

وأوضح: إنه كان من المفترض أن يكون في الوقت الحالي خارج الدولة في إجازته السنوية المعتادة لرؤية عائلته في موطنه وإتمام إجراءات زواجه؛ لكنه أصر على تأجيل كل ذلك، إيماناً منه بأهمية وجوده في الصفوف الأمامية خلال هذه الأزمة لخدمة لمجتمع، تلبية للنداء الإنساني؛ حيث قام بتأجيل جميع الترتيبات، ليتفرغ لمهامه.



الوطن أغلى



وقالت عهود السركال فني طب طوارئ: أشتاق لأبنائي وأفتقدهم كثيراً خلال فترات عملي الطويلة والتي ليس لها أي موعد محدد؛ كوني أعمل طبقاً لنظام المناوبات، وما أحزنني هذا العام أني لم أكن متواجدة مع ابنتي للاحتفال قبل عدة أيام بعيد ميلادها الحادي عشر كما اعتدنا، وأقدم اعتذاري لها؛ لكن أعلم أنها تقدر بأن وطننا الإمارات يحتاج لي هذه الفترة ولا أستطيع إلا أن ألبي النداء وأضع كل شيء خلفي، فالوطن أغلى من الروح وهذا واجب مقدس لا بد لي من تأديته، فجميعنا حالياً نعمل تحت مبدأ «عطاء في عملي وسلامة في بيتي».

نداء الاستغاثة

وأوضح علي شرف فني طب طوارئ، أنه ما يلبث أن يستعد لأداء واجبه الإنساني حتى يصله فجأة نداء الاستغاثة من غرفة العمليات التي لا تهدأ على مدار اليوم، وبأقصى سرعة تتم الاستجابة ويصل إلى موقع وجود الحالة بكامل تدابيره الوقائية؛ ليقوم بإسعافها مع زملائه، ونقلها لأقرب مركز عزل صحي، موضحاً: إن المهمة الإسعافية تنتهي بعد زمن محدد؛ لكن حبه للإمارات وقيادتها لن ينتهي، وأن دوره الذي يؤديه حالياً، نابع من واجبه بأن يخدم وطنه كأي اماراتي يفتخر ببلده. وقالت عهود السركال فني طب طوارئ: أشتاق لأبنائي وأفتقدهم كثيراً خلال فترات عملي الطويلة والتي ليس لها أي موعد محدد؛ كوني أعمل طبقاً لنظام المناوبات، وما أحزنني هذا العام أني لم أكن متواجدة مع ابنتي للاحتفال قبل عدة أيام بعيد ميلادها الحادي عشر كما اعتدنا، وأقدم اعتذاري لها؛ لكن أعلم أنها تقدر بأن وطننا الإمارات يحتاج لي هذه الفترة ولا أستطيع إلا أن ألبي النداء وأضع كل شيء خلفي، فالوطن أغلى من الروح وهذا واجب مقدس لا بد لي من تأديته، فجميعنا حالياً نعمل تحت مبدأ «عطاء في عملي وسلامة في بيتي».نداء الاستغاثةوأوضح علي شرف فني طب طوارئ، أنه ما يلبث أن يستعد لأداء واجبه الإنساني حتى يصله فجأة نداء الاستغاثة من غرفة العمليات التي لا تهدأ على مدار اليوم، وبأقصى سرعة تتم الاستجابة ويصل إلى موقع وجود الحالة بكامل تدابيره الوقائية؛ ليقوم بإسعافها مع زملائه، ونقلها لأقرب مركز عزل صحي، موضحاً: إن المهمة الإسعافية تنتهي بعد زمن محدد؛ لكن حبه للإمارات وقيادتها لن ينتهي، وأن دوره الذي يؤديه حالياً، نابع من واجبه بأن يخدم وطنه كأي اماراتي يفتخر ببلده. تحديات نواجهها Advertisements



وقالت نهلة سعيد الميدور فني طب طوارئ: نتواجد في خط الدفاع الأول ونحن على استعداد للتعامل مع حالات كورونا، فعندما نتلقى بلاغات بهذا الخصوص، على الفور نرتدي أدوات الحماية الشخصية، وبمجرد الوصول للحالة نقوم بمعاينة العلامات الحيوية بما يشمل النبض والتنفس والحرارة، وتقديم الإسعافات اللازمة حسب الحالة، وذلك بحسب بروتوكولات نقل الحالات المشتبه فيها والمؤكدة التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما عمل الإسعاف الوطني على تخصيص سيارات إسعاف وفرق مخصصة للتعامل مع هذه الحالات. وقالت نهلة سعيد الميدور فني طب طوارئ: نتواجد في خط الدفاع الأول ونحن على استعداد للتعامل مع حالات كورونا، فعندما نتلقى بلاغات بهذا الخصوص، على الفور نرتدي أدوات الحماية الشخصية، وبمجرد الوصول للحالة نقوم بمعاينة العلامات الحيوية بما يشمل النبض والتنفس والحرارة، وتقديم الإسعافات اللازمة حسب الحالة، وذلك بحسب بروتوكولات نقل الحالات المشتبه فيها والمؤكدة التي حددتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما عمل الإسعاف الوطني على تخصيص سيارات إسعاف وفرق مخصصة للتعامل مع هذه الحالات. مخاطر محتملة



وأكدت ريجة الكتبي فني طب طوارئ، أنها ستبقى تخدم الوطن في هذا الوقت العصيب الذي يحتاج فيه إلى دعم أبنائه، على الرغم من المخاطر المحتملة التي يتعرض لها المسعفون مقابل تأدية الواجب والتي تصل إلى الإصابة بالعدوى أحياناً، مشيرة إلى أن عملهم حالياً لا يقتصر فقط على مواجهة الفيروس وإسعاف المصابين به، لكن يتم التعامل أيضاً مع البلاغات الخطرة كحوادث السير أو الحرائق وغير ذلك.



الهاجري: الطواقم تعمل على مدار الساعة



أوضح أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أن طواقم الإسعاف تعمل على مدار الساعة وبكامل إمكاناتها وطاقتها؛ للحفاظ على سلامة المجتمع وتلبية نداء الواجب، وقد تم تماشياً مع أزمة كورونا الحالية وبالتنسيق مع كل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتخاذ أعلى درجات الجاهزية والتأهب لضمان استمرارية الأعمال، وشملت الإجراءات تفعيل غرفة عمليات مخصصة لإدارة الأزمة، تختص في منظومة القيادة والسيطرة الإسعافية وتحليل البيانات، من إعداد المكالمات والبلاغات والحالات المنقولة سواء كانت من المشتبه فيها أو مؤكدة، كما تم زيادة عدد الدوريات الإسعافية وتخصيص دوريات خاصة لمكافحة العدوى ونقل الحالات، وتم تدعيم الفرق الميدانية بعدد 80 موظفاً من مختلف الخدمات والقطاعات المساندة بما يدعم تقديم خدماتنا بأعلى المستويات.