الأسهم العالمية تتراجع في أسبوع آخر من المخاوف المتراكمة

هل فقد المستثمرون كل محفزات التفاؤل؟ هذا ما يوحي به الأداء، وقد ظهرت مسحة جديدة من التشاؤم ومبرراتها واضحة، حيث كان آخر تلك المبررات، وهي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، تجدد الحرب التجارية الصينية الأمريكية حيث يلوح في الأفق تهديد جديد للرئيس ترامب بتضييق الخناق على شركة هواوي لمنعها من تطوير تقنيات الجيل الخامس، وجاءت هذه الخطوة رغم الحديث قبل أسبوع عن اتصالات بين المسؤولين التجاريين في البلدين بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين بكين وواشنطن.

جاءت هذه الأخبار في وقت تتلمس فيه أسواق الأسهم بقايا أمل أنعش الأسهم خلال الأسابيع الماضية بإعادة فتح الاقتصاد، الأمر الذي لم تثبت فاعليته على أرض الواقع بسبب الصورة التي لا تزال قاتمة على الجبهة الصحية في مختلف دول العالم، وهو ما أضعف حماسة الناس للتجاوب مع إعادة الفتح المنتظرة.

وفي ظل استمرار التقارير الاقتصادية المحبطة سواء في الولايات المتحدة، التي كان آخرها تقرير مبيعات التجزئة لشهر أبريل/‏‏‏نيسان وكشف عن تراجع بنسبة 16.4%، أو الصين أو حتى ألمانيا ومنطقة اليورو، ومع نهاية موسم نتائج الشركات التي كشفت عن خسائر بنسب غير مسبوقة تجاوز متوسطها 14% مع توقعات بالمزيد خلال الفصل الثاني، في الوقت الذي تسود برامج دعم الاقتصادات التي تصدت لها حكومات العالم، حالة من عدم الرضا عن قنوات وطرق التوزيع، وعدم اليقين حول جدواها المباشرة، فقدت الأسهم العالمية جاذبيتها وتراجع حجم التداولات وسط جو مشحون بالقلق والحيرة.

وانتهى الأسبوع على خسائر شملت الجميع تصدرها مؤشر داكس الألماني بتراجع بنسبة 4.03% لينهي الأسبوع عند 10465.17 نقطة، وفقد كل من مؤشر داو جونز ومؤشر «إس أند بي» 2.65% و2.29% على التوالي، بينما بلغت خسائر مؤشر فاينانشل تايمز في لندن 2.29% وكان مؤشر نيكاي في طوكيو الأقل خسارة فاقداً 0.70% ومنهياً الأسبوع على20037.47 نقطة.

وعاد الحديث عن التصحيح الحتمي الذي ينتظر الأسهم العالمية التي يرى معظم المحللين أن أسعارها الحالية تضخمت بفعل نفخ البنوك المركزية الرئيسية فيها من خلال برامج التحفيز والفائدة الصفرية، وهو ما يجعل الأسعار الحالية غير قابلة للصمود بمجرد وقف تلك البرامج أو في حال ارتفاع اسعار التمويل، والأهم من ذلك في المرحلة الراهنة، أن تظهر مؤشرات على عجز البنوك المركزية عن توفير الوسائل اللازمة للتحفيز (أو عدم جدوى تلك الوسائل والأدوات) في ظل الجائحة التي تسبب بها الفيروس للاقتصادات العالمية نتيجة الاجراءات الاحترازية مثل العزل والتباعد الاجتماعي وإغلاق الاقتصادات.

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الذهب

انتعش الذهب نتيجة موجة القلق الجديدة التي أسفرت عنها عودة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن ليصمد عند مستويات لم يصل إليها منذ عام 2012، وقد بلغت مكاسب الأونصة في تداولات الأسبوع 2% واستقر سعرها على مسار صعودي عند 1741 دولاراً.

السندات

انعكس ضعف مبيعات التجزئة سلباً على مستويات العائد على السندات الأمريكية حيث شهدت فئة السنوات العشر موجة شراء دفعت العائد عليها إلى ما دون 0.60% في تداولات يوم الجمعة ليستقر عند 0.59% فاقداً نقطتي أساس، في حين تراجع العائد على فئة الثلاثين سنة إلى حدود 1.25% فاقداً 4 نقاط أساس.

النفط

عزز النفط مكاسبه المستمرة منذ ثلاثة أسابيع وسط مؤشرات على ارتفاع في طلب الصين على الخام بعد بدء فتح قطاعات اقتصادية هناك ما يوحي بتخفيف الفائض العالمي في المعروض ولو نسبيا، واستفاد النفط أيضاً من تراجع الإنتاج الأمريكي وهو ما تكشف عنه أرقام منصات الحفر المتناقصة، وقد استقر سعر برميل برنت فوق 32 دولاراً بزيادة بنسبة 3.66% بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 5.9% ليستقر عند 29 دولاراً.