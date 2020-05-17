«كورونا» يتفشى بصنعاء وميليشيات الحوثي تتكتم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

حذر رئيس الوزراء اليمني، معين عيد الملك من خطورة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية نتيجة اتباعها سياسة التعتيم والتضليل على تفشي الوباء.وأعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، المسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات المجاورة، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا، زاعمة أن الحالتين تماثلتا للشفاء تماماً، في وقت تؤكد مؤشرات عديدة أن الفيروس تفشى في صنعاء، وهو ما أكده أطباء وعناصر ينتمون إلى الحوثيين، ومنهم قيادي في الجماعة.

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وما زال الحوثيون يعتمدون سياسة التكتم والتضليل في ما يخص انتشار كورونا في مناطق سيطرتهم، وهو الأمر الذي دفع القيادي في ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي محمد المقالح إلى مهاجمة جماعته.

وقال المقالح، في سلسلة تغريدات على «تويتر»: إن فيروس كورونا تفشى في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، داعياً جماعته إلى كشف الحقيقة وعدم التكتم على المعلومات.

وأوضح أن الفيروس انتشر في صنعاء وبعض المحافظات، وأصبح حديث الناس، متهكماً: «بينما وزير الصحة، لا يزال ينتظر ظهور حالة أخرى قادمة من الصومال أو جيبوتي لإعلانها».