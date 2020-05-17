فرنسا تعتقل مشتبهاً فيه رئيسياً في «الإبادة الرواندية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد هروب على مدار 25 عاماً، نجحت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، في اعتقال أحد آخر المشتبه فيهم الرئيسيين المطلوبين على خلفية في الإبادة التي شهدتها رواندا في العام 1994، ما يعني أنه سيمثل أمام محكمة دولية على الأرجح.

وبحسب بيان للمدعي العام الفرنسي، كان فيليسيان كابوغا، أحد أبرز ثلاثة مطلوبين على خلفية الإبادة، يعيش بهوية مزيّفة في ضواحي باريس.

وأفاد البيان، أن كابوغا (84 عاماً) كان يعيش في ضاحية أنيار سور سين شمال باريس، حيث كان مختبئاً بمساعدة أبنائه.

ووصفه البيان بأنه «واحد من أبرز الهاربين المطلوب القبض عليهم في العالم». وهو متهم بتأسيس ميليشيات «إنترهاموي» التي ارتكبت مجازر خلال الإبادة التي راح ضحيتها حوالي 800 ألف شخص. وساهم كذلك في تأسيس محطة تلفزيونية حرّضت على القتل. ويشتبه أيضاً في أنه استخدم أمواله ونفوذه خلال الإبادة لتمويل ميليشيات مسلحة خلال تلك الفترة.

وقضى كابوغا وقتاً في ألمانيا وبلجيكا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا وسويسرا. وقال رئيس الوكالة الفرنسية المعنية بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، إريك جميرو، إن ورود أنباء استخباراتية جديدة دفع السلطات لاستئناف جهودها لتعقّب كابوجا قبل شهرين.

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ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية التي حددت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عنه، يشتبه بأن كابوغا قدّم أموالاً للحكومة الرواندية آنذاك بهدف تنفيذ المذبحة. ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، سبع تهم لكابوغا سنة 1997 بينها الإبادة. وأغلقت تلك المحكمة رسمياً العام 2015، بينما انتقلت مهامها إلى آلية المحاكم الجنائية الدولية.واعتبر المدعي العام في «آلية المحاكم الجنائية الدولية» سيرج براميرتز من لاهاي، إن «توقيف كابوغا اليوم، هو تذكير بأنه يمكن محاسبته وأفاد بيان آلية المحاكم الجنائية الدولية، أنه «بعد استكمال الإجراءات المناسبة بموجب القانون الفرنسي، يتوقع نقل كابوغا لاحتجازه تمهيداً لمحاكمته».

وكان كابوغا بين المقربين من الرئيس جوفينال هابياريمانا الذي تسبب اغتياله في العام 1994 في اندلاع أحداث الإبادة..

وكان المتهم بين أبرز ثلاثة مشتبه فيهم مطلوبين على خلفية الإبادة، بحسب بيان الشرطة الفرنسية التي قالت إن المطلوبَين الآخرين هما وزير الدفاع الأسبق أوجستين بيزيمانا والقائد العسكري البارز بروتايس مبيرانيا.

وعلى مدى مئة يوم هي عمر الإبادة، قتل متطرفون من عرقية «هوتو» نحو 800 ألف شخص من عرقية «توتسي» إضافة إلى المعتدلين من «هوتو».

(ا ف ب)