فصائل تركيا تحرق المحاصيل في الحسكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمع دوي انفجارات في مدينة حلب السورية في وقت مبكر من أمس السبت، وسط أنباء عن غارات «إسرائيلية» استهدفت محيط كلية المدفعية بالراموسة جنوبي المحافظة، وسط أنباء عن تبادل أسرى بين دمشق و«جبهة النصرة» في ريف حلب الغربي، فيما افتعلت الفصائل الموالية لتركيا حرائق في المحاصيل الزراعية. وأفادت وسائل الإعلام السورية، بوقوع انفجار في مدينة حلب عند الساعات الباكرة من صباح السبت، مشيرة إلى أن الصوت نجم عن استهداف «إسرائيلي» لمواقع في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام عن ناشطين أن الانفجار نجم عن قصف جوي «إسرائيلي» استهدف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة الراموسة على أطراف حلب.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعملية تبادل جديدة بين القوات السورية وجبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً). وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى تقرر أن تكون عند معبر دارة عزة غرب حلب؛ حيث يفرج الجيش السوري عن 4 مقاتلين مقابل إفراج «تحرير الشام» عن ضابط برتبة عقيد وعنصر آخر، وتتم عملية التبادل

من جهة أخرى، نقل المرصد عن مصادر محلية، انباء عن نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف تل تمر الشرقي في محافظة الحسكة ،حيث احترقت محاصيل القمح والشعير في قرية العزيزية، وامتد الحريق إلى الريحانية، بالقرب من مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

(وكالات)