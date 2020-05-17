شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في الإصابات بكورونا عربياً مع ارتفاع حالات الشفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة، بيروت:

”الخليج 365”

قفزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية يوم أمس السبت، إلى 52106 بعد تسجيل 2840 حالة جديدة في وقت ارتفعت فيه أيضاً حالات الشفاء في دول عربية عدة، فيما قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أمس السبت إنه تقرر إغلاق كافة المرافق ومنع حركة التنقل كلياً في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة القادم حتى مساء الاثنين، في حين ربطت الحكومة الأردنية تخفيف الحظر بمدى التزام التعليمات وعدم تسجيل إصابات مضاعفة خلال ثلاثة أسابيع.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي: إنه تم تسجيل 1797 حالة تعافٍ جديدة.

وكشف، أن المملكة ستطبق 4 دراسات وبروتوكولات علاجية، سبق أن أعلنتها لعلاج الحالات المسجلة لديها من الفيروس.

وقال: «إن من بين تلك البروتوكولات العلاجية عقار «ريمدسيفير» الذي أعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان»، وفقاً لصحيفة عاجل السعودية.

في الأثناء ،كثفت ادارة شؤرون الحرمين الشريفين من عمليات تعقيم الحرمين الشريفين بعد هطول أمطار غزيرة .

شهادة طبية للمسافرين في الكويت

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس ، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.

وكان الكويت، أعلنت أمس السبت، شفاء 203 حالات من المصابين بكورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 3843 حالة.

وكانت الكويت، أعلنت تسجيل 942 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 13802.

بدورها، أعلنت سلطنة عمان، أمس ، عن تسجيل 404 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5029 حالة.وأشارت إلى أن 1436 حالة من أصل 4625 حالة قد تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل 20حالة وفاة.وأعلنت قطر، أمس ، عن تسجيل 1547 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 30 ألفاً.

أما في البحرين، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس ، عن تسجيل72 إصابة جديدة بالفيروس، فيما أكدت الفحوص الطبية

تماثل 113 حالة أخرى للشفاء، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 2753. وأعلن لبنان، أمس ، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 902 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة،فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة.

فلسطين بلا إصابات لليوم التاسع

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وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أمس إنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كلياً في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة القادم حتى مساء الاثنين، واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق المخابر والصيدليات.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس ، وتم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.

وتابعت: «لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس».

ضوابط لفتح القطاع السياحي بمصر

وتتجه مصر بخطوات هادئة نحو فتح جزئي للمجال العام، تمهيداً لعودة النشاط الاقتصادي في البلاد، للعمل بطاقته القصوى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الاستمرار في حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس، عن السماح لعشرة فنادق سياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بالعمل من جديد، بعد استيفاء هذه الفنادق كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية.

وكانت مصر أعلنت، أمس، تسجيل 20 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 612.

من جانبها، ربطت الحكومة الأردنية التوسع في تخفيف الحظر بمدى التزام التعليمات وعدم تسجيل إصابات مضاعفة خلال ثلاثة أسابيع.

وقال وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة: إن الالتزام يصل حتى الآن إلى نحو 99% لكن بعض الخروق والأخطاء قد تتسبب بنتائج عكسية كما حدث مع تداعيات إصابة سائق الشاحنة في محافظة المفرق الشمالية، وأضاف: «الأمور الآن تحت السيطرة».

وأعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل إصابات محلية داخل المملكة، أمس، ورصد 11 حالة جديدة لقادمين من الخارج بينهم 10 سائقي شاحنات على الحدود البرية وعائد من السفر بإجمالي 607 مصابين مقابل ارتفاع حالات الشفاء إلى 404 متعافين.وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس ، شفاء 87 مصاباً بالفيروس وإجمالي المتعافين يبلغ 3487.

الجزائر تمدد التدابير لنهاية عيد الفطر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، استمرار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا ، حتى لنهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

وعقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، أمس دعا تبون الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة.وكانت الجزائر أعلنت، أمس، تسجيل 192 إصابة جديدة و6 وفيات.

تحذيرات أممية من تفاقم الوباء في ليبيا

إلى ذلك، حذر 7 مسؤولين ومديري منظمات أممية من أن صحة وسلامة جميع سكان ليبيا باتت في خطر، في ضوء ما يشكله استمرار النزاع العسكري الليبي ووباء كورونا من تهديد كبير للحياة.

جاء ذلك في بيان حمل توقيع مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك.