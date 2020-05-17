شكرا لقرائتكم خبر عن الشخصية والمؤلف.. تجربة فريدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دار الحوار التخيلي بين المؤلف وبطلة روايته، كأنها من لحم ودم ومشاعر، تأهبا لكتابة فصل ثالث من الرواية التلفزيونية «زيزينيا»

هذه تجربة فريدة؛ لكنها شبه منسية بتقادم السنين في مسيرة أسامة أنور عكاشة، الذي يوصف بمؤسس «الرواية التلفزيونية» بتعبير أمير القصة القصيرة يوسف إدريس.

في هذه التجربة، التي نشرت يوم 17 ديسمبر (2000) على صفحات جريدة «العربي»، كتب نصاً تخيلياً، كأنه حدث فعلاً، أجرى حواراً صاخباً مع «عايدة» بطلة «زيزينيا» أحد أشهر أعماله، كأنها تتمرد عليه، وتريد أن تبحث لنفسها عن مصير آخر غير الذي كتبه المؤلف.

«دخلت غاضبة.. تكاد دموعها تطفر وهي تلقي أمامي بمخطوطات سيناريو «زيزينيا».. تفضل.. هذه هي أوراقك.. مزقها.. احرقها.. المهم أن تخرجني من سجنها.. حاولت في صبر وهدوء أن أنهي انفعالها.. طلبت لها فنجان القهوة.. وطلبت منها أن تجلس وسألتها عن أسباب ثورتها العارمة».

- ما هذه الورطة البشعة التي وضعتني فيها؟ في الفصل الأول الذي سميته «الولي والخوجة»، قدمتني في شخصية البنت الأرستقراطية المدللة التي خرجت من زيجة فاشلة، لتتخبط في حياة أفشل، لا تجد ما يشغل بالها أو وقتها غير التسلي بإحاطة نفسها بالرجال حتى تصادف بطلك «بشر عامر عبد الظاهر».. ذلك النموذج المدهش لاختلاط الأصل المصري بالدم الإيطالي.. فاختلطت في شخصيته كل الأشياء.. الرومانسية بشطارة التجار «بصياعة» بناء الطبقة الثرية بالدونجوانية، بشهامة أولاد البلد السكندرية معجونة بالميل إلى الحياة اللاهية وعدم تحمل المسؤولية.. كل هذا ثم تضعه في طريقي لأقع في هواه وتبدأ سلسلة «مرمطتي».. السيد بشر«يتشكك في سلوكاتي نتيجة لعلمه بمغامراتي الطائشة قبل أن ألقاه.. فيتردد في الزواج مني.. وحين أطالبه بأن يتقدم ليخطبني بعد أن تصاعد القيل والقال عن علاقتنا في مجتمع المدينة.. يهرب مني مما يشعل نار اليأس والرغبة في الانتقام داخلي، فأوافق على الزواج من أفاق محتال يوهمني بأنه مناضل من ثوار الحركة السرية ضد الاحتلال.. ولا أكتشف حقيقته إلا بعد أن وقعت الفأس في الرأس وتزوجته.. وينتهي الفصل الأول وأنا أتداعى منهارة تحت وطأة الصدمة! وأنتظر أوراق

الفصل الثاني وأنا أمني نفسي بأنك ستنصفني وتعدل لي «المايلة».. فإذا بك تزيد الطين بلة وتشعل النار حولي.. وانتهزت فرصة توقفها عن الكلام للحظة ترشف فيها رشفة ماء فعاجلتها.

- أنت في الدراما تمثلين موقفاً متصلاً بالفكرة الأساسية، وهي علاقة المصري بالآخر.. والحوار المتصادم بين الثقافة المصرية والثقافة الوافدة.. ومن هنا رسمتك نموذجاً شديد الجاذبية والطرافة.. وهو الشخصية القلقة الحائرة.. بنت شريحة بورجوازية تتطلع إلى تقليد «الخواجات»، لدرجة أننا لا نعرف لها صديقة غير الإيطالية «سيلفانا»..

وقاطعتني قبل أن استطرد وأفيض..

- حيلك! أنا لا تهمني اصطلاحاتك ولا شروحاتك الفنية.. فأنا لم أعد شخصية من ورق ابتدعتها سيادتك وسجنتها في سطورك. فقد فقدت سعادتي.. ثم تعال هنا.. وأنت تنكل بي كل هذا التنكيل.. وتسبب لي كل هذه البهدلة.. لماذا لم تجعلني وأنا أبحث عن خلاصي.. أفكر في الخلع؟

لم أتمالك نفسي من الضحك الساخر فزاد غضبها اشتعالاً:

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- ما يضحكك؟

- جهلك ولا مؤاخذة.. فتعديلات قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجة أن تطلق خلعاً لم تصدر إلا منذ عام فقط.. وأحداث زيزينيا تدور في الأربعينات يا عزيزتي!.. صح النوم!

وجاء دورها لتضحك ساخرة:

- بل أنت النائم يا حضرة المؤلف.. ففي الأربعينات كانت نزاعات الأحوال الشخصية تنظر في المحاكم الشرعية.

- كان المبدأ موجوداً ولكنه كان مسكوتاً عنه.. كان بالعربي (مجمداً).. بدليل أننا طوال عمرنا لم نسمع عن طلاق حدث بالخلع في المحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية بعدها.

وكان ردي فيما يبدو مفحماً.. فقد تحول غضب عايدة وانفعالها إلى شرود حزين مهموم. وهمست وكأنها تتحدث من غور سحيق..

- هل تعدني بإنصافي في بقية الرواية؟

- لا أعدك بالإنصاف فقط.. بل أعدك بأن تتحول عايدة في الفصل الثالث إلى شخصية أخرى تماماً تنتصف لنفسها ولكل معاناتها السابقة. واصبري وسوف ترين..

وهتفت وهي تتناول آخر رشفة في فنجان القهوة.

- وماذا أملك غير الصبر؟

هكذا دار الحوار التخيلي بين المؤلف وبطلة روايته، كأنها من لحم ودم ومشاعر، تأهبا لكتابة فصل ثالث من الرواية التلفزيونية «زيزينيا»، تملكته الفكرة الدرامية حتى باح ببعض أسرارها ذات يوم بعيد في نص تخيلي نادر؛ لكنه لأسباب غير معروفة لم يكتبه.