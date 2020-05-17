بروتوكول علاجي مصري للفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

انتهى فريق بحثي من خبراء في علوم الفيروسات بجامعة القاهرة، من إعداد قاعدة بيانات متكاملة حول لقاح فيروس كورونا. وقال محمود علم الدين، المتحدث باسم الجامعة: إن الجامعة أمدت وزارة الصحة ، ببروتوكول علاجي للفيروس، مكون من عقارين متواجدين بالسوق المصري، وتكلفتهما قليلة جداً، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سوف يكون مفعلاً خلال فترة وجيزة، إذا ثبت فاعلية العقارين على المرضى، بعد إجراء التجارب السريرية على البروتوكول.