قرقاش: فبركات الحسابات القطرية مضحكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، أن فبركات الحسابات القطرية دائماً ما تدفعه للضحك خلال حديثه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، داعياً الله أن يلهمهم الحكمة والعقل، وقال «تحدثت مع أخي الشيخ عبدالله بن زايد، كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّاً حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائماً بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل».