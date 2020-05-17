الكمّاشة الشطرنجيّة تحـــت المجهـــر

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هل يتابع العرب بوعي الكماشة الشطرنجية التي ينقضّ بها «المجتمع الدولي» إياه على القضية الفلسطينية؟ هل هم يدركون اللمسات التفكيكية في السياسة والاقتصاد والفنون والإعلام؟ الهدف تصفية تلك التي لم تعد مركزية،تمهيداً لما هو أبعد مدى.

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ضعف الاستيعاب والتحليل والاستشراف، يورث تصديق أن المخططات سراج منير يهدي إلى السلام والمستقبل المشرق. معاذ الله أن نرمي المنبتّين عن السرب بالمثالب، فلا عيب فيهم سوى سرعة الانخداع بأيّ سراب. نحن في سنة 2020، لا في 1917، وفي ذلك العام كان العقل العربي في سابع نومة والناس «تحسبهم أيقاظاً وهم رقود»، فعدم إحساسهم بوضع حجر أساس الاستحماق أمر عادي مفهوم. قس على ذلك أننا في 2020 لا في 1947، ففي ذلك العام شتت الجبابرة المحتالون تركيز العرب، إن كان لهم من تركيز، بقرار التقسيم.

لم تنفع أطنان البلاغة، ليدرك العالم العربي أن المقصود «قرار تقسيم العالم العربي» من خلال تقسيم فلسطين. آنذاك، كان من الصعب أن تلعب خوارزميات الدماغ العربي لعبة ساخرة، تكتشف بها أن الغاية من عبارة «قرار التقسيم» موسيقية. لدينا القرار الذي هو مقابل الجواب، والتقسيم الذي سيشهده العرب صورة وصوتاً، على«القانون» الدولي. إلى اليوم والخريطة العربية تعاني ويلات العزف على الشرعية الدولية، من قبل مهارات «المجتمع الدولي» الذي لم تنقطع مواويله «يا ليلي يا عيني»، والعرب يرددون «أمان أمان»، ولا أمن ولا أمان.

نحن في سنة 2020، والمطلوب التسليم بأن القضية انتهت، لولا أن المطلوب ليس بالضرورة هو ما سيحدث. الحقائق ستلقم فوكوياما حجراً، بأن التاريخ لم ينته بعد، لا لأن هذا الوهم فرية فيزيائية، لأن نهاية التاريخ تعني نهاية الحياة على الأرض، لا أقل من 1.5 مليار سنة، بل لأن الضفدعة لا تطمع في أن تصير بقرة، فغباء جشعها يوهمها بأنها ستكون قادرة على ابتلاع الخريطة العربية بكاملها. حظها الوحيد هو أنها تجيد العزف على أوتار الأدمغة الهشة، فتوهم الرأي العالمي الأعمى بأن المنخدعين هم كل العرب. لا يمكن أن تجتمع أمة بأسرها على الانخساف.

لزوم ما يلزم: النتيجة البونابرتية: نابليون أوصى بعدم إيقاظ التنين، لأنه إذا استيقظ زلزل العالم. ما رأيه اليوم؟ كان عليه أن يضيف الخريطة العربية. اسألوه رأيه حين يحين الغد.

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