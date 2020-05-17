«كتاب الإمارات» يستضيف الشاعرين علي حسن وهبة الفقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الساعة 10 مساء عبر منصة zoom على الرابط أدناه أمسية شعرية افتراضية يشارك فيها كل من الشاعر البحريني علي حسن المؤلف والشاعرة المصرية هبة الفقي، وتدير الأمسية الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.

هبة الفقي هي عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، حاصلة على ليسانس تربية بعلم النفس من جامعة عين شمس، ولها عدة دواوين شعرية منها «أمير الروح»، «روح النرجس»، و«ثورة قلب».

أما علي حسن المؤلف، فحاصل على جوائز أدبية من عدة دول عربية، وشارك في مهرجانات وأمسيات شعرية في الإمارات وخارجها، كما وصل إلى نهائيات مسابقة أمير الشعراء في موسمها الثامن.

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https://us02

web.zoom.us/j/

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