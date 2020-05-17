شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب الإمارات» يستضيف الشاعرين علي حسن وهبة الفقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الساعة 10 مساء عبر منصة zoom على الرابط أدناه أمسية شعرية افتراضية يشارك فيها كل من الشاعر البحريني علي حسن المؤلف والشاعرة المصرية هبة الفقي، وتدير الأمسية الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.
هبة الفقي هي عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، حاصلة على ليسانس تربية بعلم النفس من جامعة عين شمس، ولها عدة دواوين شعرية منها «أمير الروح»، «روح النرجس»، و«ثورة قلب».
أما علي حسن المؤلف، فحاصل على جوائز أدبية من عدة دول عربية، وشارك في مهرجانات وأمسيات شعرية في الإمارات وخارجها، كما وصل إلى نهائيات مسابقة أمير الشعراء في موسمها الثامن.
https://us02
web.zoom.us/j/
74658237133?pwd=bXhoOGgzbVFYZVJCQktlVlNLRWdwQT09
كانت هذه تفاصيل خبر «كتاب الإمارات» يستضيف الشاعرين علي حسن وهبة الفقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.