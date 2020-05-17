قطـع أثريـة تعـود لتجـارة طريـق الحريــر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



عثر باحثو كنوز قديمة من شركة «إنجما ريكوفيرز» البريطانية، باستخدام مركبة روبوتية لحرث أعماق قاع البحر، على 588 قطعة أثرية في حوض المشرق القريب، شرقي البحر الأبيض المتوسط في قبرص، في حطام أسطول مكون من 12 سفينة، يُعتقد أنها غرقت حوالي عام 1630 أثناء الإبحار بين مصر وإسطنبول التي كانت ممراً للشحن قديماً، لخدمة تجارة التوابل والحرير منذ 300 عام قبل الميلاد. وشملت شحنات الأسطول الخزف الصيني وأواني القهوة والفلفل، والبورسلين الصيني، والأباريق وأنابيب التبغ من الفخار الإنجليزي الفاخر، وظلال نبات الزجاج الإيطالي، وجوز الهند والحبوب المصرية.

وصورت جميع الآثار التي عُثر عليها على متن السفن من ممثلي إدارة الآثار وشرطة قبرص، التي أشارت إلى أن استخراج الآثار تم بطريقة أدت إلى إتلاف بعضها، وفقاً لما أظهرته السجلات الرقمية للتنقيب.