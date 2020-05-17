«الجائحة» تحول المسنين لمحترفي «إنترنت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل بدء تدابير العزل في بريطانيا لمكافحة جائحة «كورونا»، لم تكن باميلا كوكس قد أجرت أي عملية مصرفية أو مشتريات عبر الإنترنت، لكن هذه المتقاعدة البالغة 73 عاماً، باتت على غرار كثير من أترابها جزءاً من جيل جديد من مستكشفي الإنترنت لمكافحة الملل في فترة الحجر.

الأسبوع الماضي في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في أوروبا على ألمانيا، شهد الحي الذي تقطنه كوكس في بركنهيد في شمال إنجلترا حفلة صغيرة شارك فيها مجموعة مسنين كل أمام باب منزله عبر تطبيق «واتساب».

وتقول هذه السكرتيرة السابقة: «تخيلوا لو حصل هذا الحجر قبل سنوات، لكان الوضع كارثياً، غير أن التكنولوجيا اليوم مذهلة».

وتوضح: «تعلمنا الكثير في الأسابيع الأخيرة»، متحدثة عن تمضيتها جل وقتها في اتصالات الفيديو مع أحفادها الثلاثة، إضافة إلى متابعة القداسات عبر الإنترنت، ودفع الفواتير وابتياع الحاجيات إلكترونياً بفضل صفحة تابعة لبقّال مجاور على «فيسبوك».

وتعزو كوكس الفضل في هذه الخبرة الجديدة التي اكتسبتها إلى شركة «وي آر ديجيتال»، لمساعدة الزبائن الأكبر سناً على التكيف مع خدمات المصارف الإلكترونية.

وتعمل الشركة أيضاً مع الحكومة لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود في الحصول على مخصصاتهم.

وتعد شركات مثل «وي آر ديجيتال» بإدخال العالم الرقمي إلى يوميات المسنين الذين قاوموا طويلاً موجة الهواتف الذكية والتطبيقات والخدمات الإلكترونية.

وأسهم الحجر المنزلي قبل أي شيء في تسريع استخدام وسائل الاتصال الرقمي، خصوصاً بعدما علّم الشباب كبار العائلة طريقة استخدام تطبيقات مثل «زوم» و«سكايب» للبقاء على اتصال على الرغم من التباعد.