ميلودي جاردو تسعى لتكويــن أوركســترا رقميـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مغنية الجاز الأمريكية ميلودي جاردو، الموسيقيين في أنحاء العالم إلى عزف قطع موسيقية من ألبومها الجديد على الإنترنت للتغلب على العزلة والضغوط المالية الناجمة عن قيود فيروس«كورونا».

وتريد المغنية الأمريكية الاستعانة بعازفي أوركسترا من جميع أنحاء العالم، سواء على آلات وترية أو آلات نفخ أو آلة الهارب، للمشاركة في أغنيتها الجديدة «من باريس مع الحب».

وسيقوم المنتجون بجمع القطع الموسيقية ضمن ما أطلقت عليه جاردو «أوركسترا عالمية رقمية». وسيحصل الموسيقيون المختارون على أجور وستذهب العائدات إلى منظمات خيرية يستفيد منها العاملون في القطاع الصحي. وكانت جاردو، التي تقيم حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، تتأهب لتسجيل جزء من ألبومها الجديد مع أوركسترا لندن السيمفونية قبل تطبيق إجراءات العزل العام في أوروبا.