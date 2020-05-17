شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. العراق: القبض على 45 ألف مخالف لحظر التجوال خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، أمس السبت، القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في العاصمة خلال الشهرين الأخيرين، على خلفية إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إنه بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 مارس الماضي وحتى السبت، من إلقاء القبض على 44767 مخالفا.

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وأضافت قيادة العمليات بالعراق، أنه تم كذلك حجز 3093 سيارة ودراجة نارية مختلفة، "وبلغ عدد الغرامات 111879 غرامة". وتابعت أن الأجهزة الأمنية العراقية سهلت دخول 113995 سيارة تحمل مواد غذائية.

وشددت قيادة عمليات بغداد على ضرورة التعاون المستمر بين قواتها والمواطنين "بهدف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي لتجاوز هذه المرحلة".

كانت السلطات المعنية فى العراق قد أعلنت مساء السبت، عن فرض حظر تجول شامل لمدة ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة وتستمر خلال أيام عيد الفطر، فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.