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السعودية تنفى استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة "الخطوط السعودية"، صحة تقارير متداولة تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءً من شهر يونيو المقبل.

وقالت الشركة، في بيان نقله موقع عاجل السعودى: "فى ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت "الخطوط السعودية" أنه "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات"، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين إجراء الحجوزات من خلال التطبيق.

وعلقت السلطات السعودية الرحلات الجوية داخل المملكة ومن وإلى الدول الأخرى في مارس الماضي على خلفية جائحة .  

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