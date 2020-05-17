"الصحة العالمية": رصدنا 113 ألف إصابة محتملة بالكوليرا في اليمن

اليمن / الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها رصدت نحو 113 ألف حالة يشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ مطلع العام 2020.

وذكر مكتب المنظمة الأممية باليمن، في تغريدة عبر على "تويتر"، مساء السبت، أنه "منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن 112 ألفا و851 حالة".

وأضاف أن "من هذه الحالات 56 حالة مؤكدة مختبريا و29 حالة وفاة مرتبطة".

ولفت المكتب إلى أنه "تم رصد هذه الحالات في 200 مديرية في اليمن (من أصل 333)".

وتابع: "استجابة لذلك دعمت منظمة الصحة العالمية 138مركزا لعلاج الإسهال و58 نقطة لمعالجة للجفاف، ومعظمها في مناطق متأثرة".

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والجفاف والإسهال من أبرز أعراض الإصابة بالكوليرا.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي؛ بسبب الصراع المشتعل الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية في البلاد، ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.

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