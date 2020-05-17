اليمن.. الهلال التركي يوزع ألفي سلة غذائية بمأرب‎

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، ألفي سلة غذائية للأسر النازحة في محافظة مأرب شرقي اليمن.

يأتي ذلك ضمن حملة توزيع 5 آلاف سلة غذائية على الأسر النازحة والأشد فقرًا في عدد من المحافظات اليمنية، بدعم من الهلال التركي، بحسب رئيس بعثة الهلال في اليمن مصطفى آيدين للأناضول.

وأوضح آيدن، أن الحملات الخيرية تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية، منذ بداية شهر رمضان".

وبحسب مراسل الخليج 365، تم توزيع السلال في "مدرسة الميثاق"، بمدينة مأرب، بمشاركة ممثلين عن الهلال الأحمر التركي، ومؤسسة "استجابة" (يمنية غير حكومية) للأعمال الإنسانية المنفذة لعملية التوزيع.

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والخميس، وزعت جمعية الهلال التركي ألف سلة غذائية على النازحين ضمن حملة توزيع نحو 9 آلاف سلة في عدد من المحافظات اليمنية.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي، خلال رمضان، 3 حملات في عدد من المحافظات اليمنية، تتضمن توزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على نازحين، و5 آلاف على الأسر الأشد فقرا، و500 على جرحى الحرب وذوي الإعاقة.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.